Rekordtore von Depay: Niederlande gewinnen knapp in Litauen

Dank der Rekordtore von Memphis Depay haben die Niederlande den nächsten Schritt zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 gemacht. Mit den Treffern 51 und 52 im 104. Länderspiel sorgte der 31-Jährige in der WM-Qualifikation nicht nur für einen knappen 3:2 (2:2)-Erfolg in Litauen. Depay ist nun auch alleiniger Rekord-Torjäger der Niederlande. Zuvor teilte er sich die Bestmarke mit Robin van Persie, der 50 Tore erzielt hat.

Mit zehn Punkten führt das Team von Bondscoach Ronald Koeman Gruppe G an. Nur der Tabellenerste nach der Qualifikation hat sein Ticket für die WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko sicher.

Niederlande verspielt 2:0-Vorsprung

Nach Depays Rekordtreffer (11. Minute) und dem 2:0 durch Quinten Timber (33.) sah alles nach einem souveränen Erfolg der Niederländer aus. Doch Gvidas Gineitis (36.) und Edvinas Girdvainis (43.) glichen noch vor der Pause für die bis dahin harmloser Litauer aus. Dann schlug Depay, der in Brasilien bei Corinthians aus São Paulo spielt, wieder zu und machte den Auswärtssieg in seinem Rekordspiel perfekt (63.).