So löst Deutschland das direkte WM-Ticket

Nach dem 1:0-Sieg in Nordirland geht die Fußball-Nationalmannschaft als Tabellenführer in die abschließenden November-Länderspiele um das direkte Ticket für die WM 2026.

Um sicher bei der Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko dabei zu sein und nicht im März in Playoff-Partien antreten zu müssen, muss Platz eins in den Partien am 14. November in Luxemburg und am 17. November in Leipzig gegen die Slowakei verteidigt werden.

Punktgleich mit der Slowakei

Derzeit liegt die DFB-Elf mit neun Punkten und 8:3 Toren vor der Slowakei (9 Punkte/5:2 Tore) und Nordirland (6/6:5). Das punktlose Luxemburg hat keine Chance mehr auf den Spitzenrang.

Maßgeblich für die Platzierung ist bei Punktgleichheit zunächst die Tordifferenz aus allen Spielen, dann die Anzahl der erzielten Tore aus allen Spielen. Erst danach folgt als Kriterium der direkte Vergleich sowie anschließend die Anzahl der Auswärtstore, der Fairplay-Koeffizient sowie im Extremfall der Losentscheid.

Deutschland wird Gruppensieger:

- mit zwei Siegen gegen Luxemburg und die Slowakei.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn die Slowaken nicht durch einen höheren Sieg gegen Nordirland die Tordifferenz aufholen.

- mit einem Sieg gegen Luxemburg und einer Niederlage gegen die Slowakei, wenn Nordirland seine Spiele gegen die Slowakei und Luxemburg gewinnt und die Tordifferenz zu Deutschland nicht aufholt oder Nordirland gegen Luxemburg nicht gewinnt.

- mit einem Remis gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei.

- mit zwei Remis gegen Luxemburg und die Slowakei, wenn die Slowakei nicht gegen Nordirland gewinnt und Nordirland nicht beide Spiele gegen die Slowakei und gegen Luxemburg gewinnt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Sieg gegen die Slowakei, wenn Nordirland nicht sechs Punkte holt oder die Slowakei nicht in Nordirland gewinnt oder die Tordifferenz gegenüber Nordirland und der Slowakei besser bleibt.

- mit einer Niederlage gegen Luxemburg und einem Remis gegen die Slowakei, wenn Nordirland gegen die Slowakei gewinnt, maximal einen Punkt gegen Luxemburg holt und die schlechtere Tordifferenz behält. Auch gegenüber der punktgleichen Slowakei muss die Tordifferenz besser bleiben.