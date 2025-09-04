Icon Menü
WM-Qualifikation: Völler nach Slowakei-Pleite: «War leblose Vorstellung»

WM-Qualifikation

Völler nach Slowakei-Pleite: «War leblose Vorstellung»

Das 0:2 in der Slowakei hat DFB-Sportdirektor Rudi Völler alarmiert. Der Ex-Weltmeister wählt drastische Worte.
Von dpa
    Andreas Rettig und Rudi Völler können den Auftritt des DFB-Teams nicht fassen. Foto: Christian Charisius/dpa

    DFB-Sportdirektor Rudi Völler hat sich über die 0:2-Pleite der deutschen Nationalmannschaft in der Slowakei schockiert gezeigt. «Es war nicht nur enttäuschend, es war eine leblose Vorstellung», sagte der Weltmeister von 1990 in der ARD: «Es hat sich das fortgesetzt, was wir leider schon in den beiden Nations-League-Spielen (gegen Portugal und Frankreich) gesehen haben, gegen natürlich bessere Gegner als die Slowaken.»

    Das DFB-Team habe um das Gegentor gebettelt, so Völler. «In der zweiten Halbzeit war es einen Tick besser, aber nicht richtig gut.» Die Nationalmannschaft müsse wieder dahin kommen, zu 100 Prozent die Zweikämpfe gewinnen zu wollen. Das sei die Basis. «Wenn uns die paar Prozent fehlen, wird es ein bitteres Erwachen geben.»

