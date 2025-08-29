Magdeburg eröffnet Titeljagd mit Sieg in Lemgo

Champions-League-Sieger SC Magdeburg hat die Titeljagd in der Handball-Bundesliga mit einem souveränen Sieg eröffnet. Der Vizemeister gewann zum Saisonauftakt beim TBV Lemgo Lippe mit 33:29 (14:9). Einen erfolgreichen Start hatten auch die Rhein-Neckar Löwen, die sich beim Vorjahresdritten MT Melsungen mit 29:27 (13:14) durchsetzten. Titelverteidiger Füchse Berlin legt am Sonntag gegen Aufsteiger Bergischer HC los.

Beim ungefährdeten Erfolg des SCM lieferte Omar Ingi Magnusson eine tolle Tore-Show ab. Der Isländer erzielte 15 Treffer. Zudem konnten sich die Gäste auf Torwart Sergey Hernandez verlassen. Der Spanier, der den Verein am Saisonende verlässt, wehrte 13 Würfe ab und garnierte seine starke Leistung mit einem Tor.

Auch die Löwen lieferten beim Bundesliga-Comeback von Trainer Maik Machulla, der im Vorjahr beim dänischen Topteam Aalborg entlassen worden war, ein starkes Spiel ab. Nationaltorwart David Späth war mit zehn Paraden ein starker Rückhalt, Neuzugang Haukur Thrastarson mit sieben Toren bester Werfer für die Mannheimer.