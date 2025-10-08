SC Magdeburg gewinnt klar bei GOG in Dänemark

Titelverteidiger SC Magdeburg bleibt in der Champions League makellos. Beim dänischen Vertreter GOG Håndbold siegten die Handball-Profis von Trainer Bennet Wiegert mit 39:30 (18:16). Dabei war Omar Ingi Magnusson mit elf Toren bester Magdeburger Schütze.

Die ersten Minuten waren von zahlreichen Fehlversuchen auf beiden Seiten geprägt: GOG traf mehrfach das Gebälk, Magdeburg scheiterte am gegnerischen Torwart, führte dennoch (3:1/8. Minute). Anschließend steigerten beide Teams die Trefferquote, Magdeburg konnte sich nicht absetzen und GOG glich schließlich aus (8:8/16.). Der SCM hatte Nachteile im Torwartduell, machte einige technische Fehler und ging in Rückstand - konnte das jedoch per Doppelschlag zur Pause korrigieren.

Spiel nach 7:0-Lauf entschieden

GOG vergab nach der Pause die ersten Angriffe und Magdeburg verdoppelte seinen Vorsprung (20:16/32.). Weiter absetzen konnten sich die Grün-Roten allerdings nicht, die Dänen fanden ihre Treffsicherheit schnell wieder. Die Gastgeber agierten aber teils mit dem siebten Feldspieler und kassierten dabei auch ein Torwarttor durch Magdeburgs Matej Mandic (27:23/43.).

Paraden von Mandic (insgesamt elf) und Fehler der Gastgeber nutzte der SCM, um das Spiel mit einem 7:0-Lauf zu entscheiden (35:24/52.). Im Anschluss gelang GOG noch etwas Ergebniskosmetik, doch der SCM bleibt in der Erfolgsspur.