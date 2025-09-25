Deutschland-Achter verpasst Finale bei Ruder-WM

Der deutsche Männer-Achter hat nach einer enttäuschenden Leistung das angepeilte Finale bei der Ruder-Weltmeisterschaft in Shanghai verpasst. Bei schwierigen Windbedingungen im stark besetzten Vorlauf mit dem Olympia-Zweiten Niederlande und den Bronzemedaillengewinnern von Paris aus den USA reichte es für das Flaggschiff des deutschen Ruderverbandes nur zu Platz drei.

Da die dritt- und viertplatzierten Teams im anderen Vorlauf schneller waren, verpasste das Team um Schlagmann Theis Hagemeister und Steuermann Jonas Wiesen als einer der Favoriten überraschend das A-Finale. Dem Olympia-Vierten bleibt – wie zuletzt 2022 bei der WM im tschechischen Racice – damit nur das B-Finale am Samstag (7.49 Uhr MEZ).

Frauen gelingt Überraschung

«Das war kein gutes Rennen. Wir sind unter Druck geraten und haben dann Fehler gemacht. Heute dürfen wir ein bisschen weinen und dann müssen wir neu starten», sagte Trainer Mark Emke nach der Enttäuschung.

Deutlich besser lief es dagegen bei den Frauen. Der deutsche Achter musste sich in seinem Vorlauf nur Großbritannien geschlagen geben und ließ unter anderem die USA hinter sich. Mit dem zweiten Platz sicherte sich die Crew um Schlagfrau Nora Peuser erstmals seit 2009 bei einer WM den direkten Einzug ins A-Finale am Samstag (9.05 Uhr MEZ).

Für die erste deutsche WM-Medaille sorgte der Leichtgewichts-Doppelzweier der Männer. In der nicht mehr olympischen Bootsklasse sicherten sich Joachim Agne (Würzburg) und Paul Maissenhälter (Konstanz) Bronze hinter China und Indonesien. In dieser Bootsklasse waren nur vier Boote gemeldet. Ein deutscher WM-Start muss selbst finanziert werden.

