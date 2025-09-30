Deutsche Canadier-Frauen holen WM-Silber im Team

Die deutschen Slalomkanutinnen haben im Teamwettbewerb der Canadier die erste Medaille für den Deutschen Kanu-Verband (DKV) geholt. Das Trio Elena Lilik aus Augsburg sowie die Leipzigerinnen Andrea Herzog und Nele Bayn holten auf der Olympiastrecke von 2000 Silber, dreieinhalb Sekunden hinter dem Siegerteam aus Tschechien. Dritte wurde die Mannschaft aus Großbritannien.

«Wir konnten aus der Vorbereitung ein gutes Gefühl mitnehmen und sind sauber den Kurs runtergekommen. Der allerletzte Move war sehr entscheidend. Den haben wir alle drei sehr, sehr gut gemeistert», sagte Lilik, «wir sind alle mega-happy zufrieden und glücklich.»

Bayn und Zimmermann scheitern in der Einer-Qualifikation

Herzog legte nach dem zweiten Wettkampftag gleich den Fokus auf die nächsten Wettkämpfe bis zum kommenden Samstag. Für Bayn, die zuvor in der Einer-Qualifikation als 33. ausgeschieden war, ist der zweite Platz mit dem Team mehr als nur Trost: «Mit der Silbermedaille abzuschließen ist schon sehr schön.»

Neben Bayn scheiterte auch ihr Leipziger Teamkollege Niels Zimmermann an der Qualifikation im Einer-Wettbewerb, Herzog, Lilik und Lennard Tuchscherer kamen weiter.