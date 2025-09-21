Starker WM-Test: Handballerinnen besiegen die Niederlande

Deutschlands Handballerinnen haben dank der überragenden Katharina Filter im Tor den zweiten WM-Test gegen die Niederlande gewonnen und sich für die 31:35-Niederlage am Freitag revanchiert. Das Team von Bundestrainer Markus Gaugisch setzte sich in Krefeld mit 27:22 (14:13) durch und sammelte viel Selbstvertrauen für die Heim-WM in gut zwei Monaten.

Beste Werferinnen für das DHB-Team waren Alina Grijseels und Antje Döll mit jeweils fünf Toren. Herausragende Akteurin war aber Filter, die 18 Würfe abwehrte und in der zweiten Halbzeit sogar zwei Siebenmeter fing. «Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das hat richtig Spaß gemacht heute. Wir wollten ein anderes Gesicht zeigen, und das ist uns auch gelungen», sagte Filter beim TV-Sender DF1.

DHB-Team steigert sich

Gaugisch hatte seiner Mannschaft die Vorgabe erteilt, die Schwächen aus dem ersten Duell abzustellen. Die DHB-Auswahl sollte das eigene Tempo erhöhen und das schnelle Spiel der Niederländerinnen unterbinden. Zu Beginn gelang dies. Deutschland startete gut, ließ dann allerdings schon nach wenigen Minuten die Wurf- und Passgenauigkeit im Angriff vermissen.

Einige Ballverluste brachten die Gäste besser ins Spiel. Nach 19 Minuten lagen die Gastgeberinnen beim 9:13 mit vier Toren hinten. «Wir hatten da ein paar technische Fehler zu viel und Probleme im Rückzug. Holland hat ein überragendes Umschaltspiel. Wir haben uns dann gefangen und ins Spiel zurückgefunden», konstatierte DHB-Sportvorstand Ingo Meckes in der Halbzeitpause.

In der Schlussphase der ersten Halbzeit agierten die deutschen Spielerinnen wesentlich aggressiver in der Abwehr. Intensität und Körpersprache stimmten. So wurden die Niederländerinnen zu unkontrollierten Abschlüssen und Ballverlusten gezwungen.

Filter als Matchwinnerin

Zudem war Filter ein starker Rückhalt und ließ bis zur Pause kein weiteres Gegentor mehr zu. Die 26-Jährige agierte auch nach dem Wechsel auf höchstem Niveau und gab ihren Teamkolleginnen die nötige Sicherheit. Beim 24:21 (51.) konnte sich die DHB-Auswahl erstmals auf drei Tore absetzen und baute das Polster in der Schlussphase sogar noch aus.