Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Leichtathletik: Ärger um Dopingtest: Mitfavoritin vor WM-Start suspendiert

Leichtathletik

Ärger um Dopingtest: Mitfavoritin vor WM-Start suspendiert

Medaillenkandidatin Diribe Welteji darf bei der WM in Tokio nicht um Medaillen laufen. Der Grund: Die Äthiopierin soll eine Dopingprobe verweigert haben.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Diribe Welteji (l) aus Äthiopien ist für die Leichtathletik-WM suspendiert.
    Diribe Welteji (l) aus Äthiopien ist für die Leichtathletik-WM suspendiert. Foto: Michael Kappeler/dpa

    Die äthiopische Medaillenanwärterin Diribe Welteji darf nicht bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Tokio antreten. Der Internationale Sportgerichtshof Cas suspendierte die WM-Zweite von 2023 wegen eines möglichen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Bestimmungen. Die 23-Jährige soll sich angeblich im Mai ohne plausiblen Grund geweigert haben, eine Probe abzugeben.

    Welteji wollte eigentlich zum WM-Start am Samstag im Vorlauf über 1.500 Meter antreten. Die unabhängige Integritätskommission des Leichtathletik-Weltverbands (AIU) hatte beim Cas jedoch Berufung gegen eine Entscheidung von Äthiopiens nationaler Anti-Doping-Behörde eingelegt. Sie hatte die Olympia-Vierte am 27. August freigesprochen und keinen Verstoß gesehen. Für die Zeit des Cas-Verfahrens ist die Dritte der Weltjahresbestenliste nun suspendiert.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden