Ex-Zehnkämpfer: Weltmeister Neugebauer noch nicht am Limit

Ex-Zehnkämpfer und TV-Experte Frank Busemann traut Weltmeister Leo Neugebauer noch viele weitere Erfolge zu. «Er ist körperlich in einer ganz anderen Liga. Wenn man ihn sieht, dann merkt man: Er ist noch weit weg vom Perfekten», sagte Busemann dem Internetportal «web.de». «Der ist noch lange nicht fertig. Er ist kurz davor, eine Lichtgestalt zu werden.»

Neugebauer gewann vor rund eineinhalb Wochen bei der Leichtathletik-WM in Tokio die Goldmedaille. Für den 25-Jährigen war es der erste große Titel. Der in den USA lebende und für den VfB Stuttgart startende Mehrkämpfer hatte im vergangenen Jahr den deutschen Uralt-Rekord von Jürgen Hingsen auf 8.961 Punkte verbessert. Zudem bejubelte er bei den Olympischen Spielen in Paris 2024 Silber. In Tokio folgte der ganz große Coup.

Busemann: «Jede Sportart braucht Lichtgestalten»

Busemann hofft, dass Neugebauer etwas in der deutschen Leichtathletik bewegen kann. «Jede Sportart braucht Lichtgestalten. Und die müssen mit Leistung und mit Persönlichkeit überzeugen. Beides bringt er mit. Deswegen hat er die Kraft, die Leichtathletik über ihre eigenen Grenzen hinaus attraktiv zu machen», sagte er.

Neugebauer holte in Tokio das einzige deutsche Gold. Zudem gab es dreimal Silber und einmal Bronze für den Deutschen Leichtathletik-Verband. Bei den Titelkämpfen vor zwei Jahren in Budapest war das deutsche Team bei den Medaillen noch leer ausgegangen.