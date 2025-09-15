Nach WM-Coup von Petros: Feiern mit Wein, Gruß an Schröder

Marathon-Vizeweltmeister Amanal Petros feiert seine sensationelle Silbermedaille bei der Leichtathletik-WM in Tokio mit Rotwein. «Jetzt bin ich kein Läufer mehr, sondern ich bin jetzt Säufer», sagte der 30-Jährige nach seinem historischen Rennen in der japanischen Millionenmetropole mit einem Schmunzeln.

Petros sorgte mit seinem Silber-Coup für den zweiten großen deutschen Erfolg in der Sportwelt binnen weniger Stunden. Zuvor hatten die Basketballer bei der Europameisterschaft gegen die Türkei (88:83) den Titel gewonnen.

Petros über Basketball-Star Schröder: «Ich mag ihn»

Nach seinem Zieleinlauf ahmte Petros den deutschen Basketball-Star Dennis Schröder mit einem Wurfversuch und dessen Jubel nach. «Er ist ein großartiger Basketballspieler. So wie er spielt, ist einfach besonders», sagte Petros und fügte an: «Ich mag ihn.»

Petros lieferte in Tokio über die prestigeträchtige Strecke von 42,195 Kilometern ein famoses Rennen ab. Der 2012 aus Äthiopien geflüchtete Läufer musste sich in einem unglaublichen Foto-Finish um 0,03 Sekunden Alphonce Simbu aus Tansania geschlagen geben. Bronze holte der Italiener Iliass Aouani.