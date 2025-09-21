Am Geburtstag: Staffel-Kuriosum bei Leichtathletik-WM

Endlich mal kein Gedränge auf der Laufbahn: Beim Nachsitzen in der Staffel hat sich Goldfavorit USA doch noch das Ticket für das Finale über 4x400 Meter gesichert. Weil der Seriensieger wie auch das Quartett Kenias in den Vorläufen am Samstagabend behindert worden war, durften beide Teams am Morgen danach noch mal ran. Die Amerikaner meisterten in 2:58,48 Minuten die Qualifikation und kämpfen heute (13.20 Uhr) um Gold.

Noch mehr Platz auf der Bahn hatte die Staffel Südafrikas über 4x100 Meter. Auch sie durften wegen Behinderung am Vorabend nach Jury-Entscheid noch mal laufen. 38,64 Sekunden reichten nicht, um in das Finale mit deutscher Beteiligung einzuziehen. Ohne Duelle mit Gegnern im Stadionrund war das auch schwierig. Vor allem Akani Simbine hätte sich das ganz anders gewünscht: Der Südafrikaner wurde am Sonntag 32 Jahre alt.