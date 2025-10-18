Erstmals seit 2000? LA Dodgers vor großem Baseball-Coup

Die Los Angeles Dodgers um Baseball-Superstar Shohei Ohtani haben die World Series erreicht und können in der Major League Baseball (MLB) für die erste Titelverteidigung seit 2000 sorgen. Die Kalifornier setzten sich am Freitagabend (Ortszeit) mit 5:1 gegen die Milwaukee Brewers durch und entschieden die Halbfinal-Serie im Modus Best-of-seven glatt mit 4:0 für sich.

Ohtani zeigte dabei eine herausragende Leistung und war mit drei Homeruns der entscheidende Mann. «Manchmal muss man ihn berühren, um sicherzugehen, dass er nicht aus Stahl ist», sagte Teamkollege Freddie Freeman über den 31-Jährigen.

Manager Dave Roberts nannte Ohtanis Leistung die «wahrscheinlich großartigste Performance in der Playoff-Geschichte». Die bislang letzte Titelverteidigung gelang vor 25 Jahren den New York Yankees. Ohtani sei «der großartigste Spieler auf dem Planeten», fügte Roberts an.

Nun gegen Toronto oder Seattle

Die World Series beginnt am 24. Oktober. Gegner der Dodgers sind dann entweder die Toronto Blue Jays oder die Seattle Mariners. Aktuell führt Seattle die Serie mit 3:2-Siegen an. In diesem Fall würden Ohtani und Co. die World Series mit zwei Heimspielen beginnen. In einem möglichen Duell mit Toronto würden zunächst die Kanadier Heimrecht genießen.

Icon vergrößern Gilt als bester Spieler der Welt: Shohei Ohtani. Foto: Ashley Landis/AP/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Gilt als bester Spieler der Welt: Shohei Ohtani. Foto: Ashley Landis/AP/dpa