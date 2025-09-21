Nach Beförderung: Johnson bei nächster Texans-Pleite dabei

Der deutsche Football-Profi Jakob Johnson gehört wieder zum aktiven Kader der Houston Texans und ist im ersten Duell nach seiner Beförderung direkt wieder zum Einsatz gekommen. Das 10:17 in der nordamerikanischen NFL bei den Jacksonville Jaguars konnte aber auch der Fullback nicht verhindern. Schon die ersten beiden Partien hatte Houston verloren.

Einen Tag vor dem Aufeinandertreffen im EverBank Stadium in Jacksonville hatte der Club verkündet, dass Johnson fortan nicht mehr dem Trainingskader angehören werde. Bereits vor seinem Aufstieg stand der 30-Jährige zweimal im Spieltagsaufgebot.

Weiter ungeschlagen bleiben von jenen Teams, die bereits dreimal im Einsatz waren, vorerst drei: die Indianapolis Colts und die Buffalo Bills in der sogenannten AFC Conference sowie der Meister Philadelphia Eagels und die Tampa Bay Buccaneers nach dem 29:27 gegen die New York Jets aus der NFC Conference. Weitere Clubs können jedoch nachziehen.