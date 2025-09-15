Basketball-Erfolgscoach geht zurück ins zweite Glied

Auf der Party in einem Nobelhotel in der Altstadt von Riga wollte auch Alan Ibrahimagic den EM-Titel gebührend begießen. «Für meine Verhältnisse kann ich schon ein bisschen feiern», sagte der Europameister-Trainer. «Aber verglichen mit den Jungs ist das nicht der Rede wert.»

Feierbiest Andreas Obst hatte schon in der Mixed Zone die ersten Bierflaschen gelehrt. Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Welt- und Europameister ihr historisches Double. Und auch Ibrahimagic gönnte sich nach dem dramatischen 88:83 gegen die Türkei das eine oder andere Glas.

Turbulenter Sommer

Schließlich hat der 47-Jährige einen turbulenten Sommer hinter sich. Erst gewann er mit der U19 in Lausanne die WM-Silbermedaille, dann stieß er mit etwas Verspätung nach einem kurzen Urlaub zum Nationalteam. Beim WM-Triumph von Manila hatte Ibrahimagic noch aus privaten Gründen gefehlt, dieses Mal war er wieder dabei - und stand auf einmal im Rampenlicht.

Weil Bundestrainer Alex Mumbru wegen einer Bauchspeicheldrüsenentzündung die komplette Vorrunde in Finnland verpasste und auch bei den K.o.-Spielen in Riga noch nicht wieder fit war, übernahm Ibrahimagic in allen neun Spielen die Hauptverantwortung - und coachte das Team zu neun Siegen.

Lob von Schröder

«Alan hat einen extrem geilen Job gemacht», lobte Kapitän Dennis Schröder den bei den Spielern sehr anerkannten Coach. «Großes Kompliment an Alan. Was er gemacht hat, ist nicht einfach. Was er getan hat an der Seitenlinie, war unglaublich. Das ist ein überragendes Trainerteam, aber Alan ist besonders herausgestochen», sagte der Point Guard.

Wenn es Ende November mit den ersten Spielen in der WM-Qualifikation weitergeht, will Ibrahimagic aber wieder in die zweite Reihe treten. «Die Jungs wollten es auch für ihn (Alex Mumbru) gewinnen. Und jetzt wünsche ich mir nichts mehr, als dass er wieder ganz gesund wird und im November bei der WM-Qualifikation wieder ganz normal dabei ist», sagte Ibrahimagic.

Jobangebot von Schröder

Schröder traut dem in Belgrad geborenen und in Berlin aufgewachsenen Trainer viel zu. «Der kann coachen, auf jeden Fall. Er wird auf jeden Fall seinen Weg machen», sagte Schröder und machte ihm am Ende sogar ein nicht ganz ernst gemeintes Jobangebot. «Vielleicht sehen wir ihn in Braunschweig irgendwann», sagte Schröder, dem der Bundesligist Basketball Löwen Braunschweig gehört.