Schlechtes Hotel: Basketballer wollen umziehen

Die deutschen Basketballer sind bei der EM sportlich auf Kurs. Dennoch herrscht bei Dennis Schröder und Co. etwas Unzufriedenheit - und zwar über das Teamhotel. «Das Hotel entspricht nicht den Anforderungen an so ein Turnier. Deshalb würden wir gerne umziehen und haben bei der Fiba einen entsprechenden Antrag gestellt», sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres der dpa. Zuvor hatte die «Bild» über die Umzugspläne berichtet.

Für Unmut beim Weltmeister sorgen der Lärm, da das Hotel direkt an einer mehrspurigen Hauptverkehrsstraße gelegen ist, und die Qualität der Verpflegung. Zudem liegt die Unterkunft, in der die vier Teams untergebracht sind, die sich in Tampere für die Endrunde qualifiziert haben, auf der Westseite des Daugava-Flusses und nicht in der beliebten Altstadt von Riga.

Dort sind unter anderem die Serben, Letten und Portugiesen untergebracht. Alle drei Teams sind allerdings im Achtelfinale ausgeschieden. Es müssten also genügend Zimmer frei sein. Nun muss nur noch die Fiba einem Umzug zustimmen.