Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Nationalteam bei der EM: Schlechtes Hotel: Basketballer wollen umziehen

Nationalteam bei der EM

Schlechtes Hotel: Basketballer wollen umziehen

Sportlich läuft es für die deutschen Basketballer bei der EM. Dennoch gibt es etwas Unzufriedenheit. Das Teamhotel entspricht nicht den Vorstellungen.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Dennis Schröder und Co. sind sportlich auf Kurs. Probleme bereitet aber das Hotel.
    Dennis Schröder und Co. sind sportlich auf Kurs. Probleme bereitet aber das Hotel. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

    Die deutschen Basketballer sind bei der EM sportlich auf Kurs. Dennoch herrscht bei Dennis Schröder und Co. etwas Unzufriedenheit - und zwar über das Teamhotel. «Das Hotel entspricht nicht den Anforderungen an so ein Turnier. Deshalb würden wir gerne umziehen und haben bei der Fiba einen entsprechenden Antrag gestellt», sagte DBB-Vizepräsident Armin Andres der dpa. Zuvor hatte die «Bild» über die Umzugspläne berichtet.

    Für Unmut beim Weltmeister sorgen der Lärm, da das Hotel direkt an einer mehrspurigen Hauptverkehrsstraße gelegen ist, und die Qualität der Verpflegung. Zudem liegt die Unterkunft, in der die vier Teams untergebracht sind, die sich in Tampere für die Endrunde qualifiziert haben, auf der Westseite des Daugava-Flusses und nicht in der beliebten Altstadt von Riga.

    Dort sind unter anderem die Serben, Letten und Portugiesen untergebracht. Alle drei Teams sind allerdings im Achtelfinale ausgeschieden. Es müssten also genügend Zimmer frei sein. Nun muss nur noch die Fiba einem Umzug zustimmen.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden