Comeback-Spektakel in Buffalo: Bills bezwingen Ravens 41:40

Die Buffalo Bills haben zum Start in die NFL-Saison ein spektakuläres Comeback abgeliefert und die Baltimore Ravens in letzter Sekunde besiegt. Beim 41:40 entschied ein Field Goal bei auslaufender Uhr die Partie zugunsten der Gastgeber um Quarterback Josh Allen - die bereits mit 14 Punkten hinten gelegen hatten, aber allein im Schlussviertel drei Touchdowns und insgesamt 16 Punkte erzielten. «Leute haben das Stadion verlassen. Das ist okay, aber hey, habt etwas Vertrauen nächstes Mal», sagte Allen, der auf zwei Touchdown-Pässe und zwei eigene Touchdowns durch Läufe kam.

Von den deutschen NFL-Profis hatte unterdessen nur Brandon Coleman mit den Washington Commanders Grund zum Jubeln. Für Amon-Ra St. Brown und die Detroit Lions sowie Jakob Johnson und die Houston Texans gab es zum Auftakt jeweils Auswärtsniederlagen in der National Football League.

St. Brown: «Wir hatten einige Fehler»

Die 13:27-Niederlage der Lions bei den Green Bay Packers kam unerwartet. Insbesondere die in den vergangenen beiden Jahren so starke Offensive der Lions um St. Brown enttäuschte und verbuchte lediglich einen Touchdown in der letzten Minute der Partie. St. Brown fing vier der sechs in seine Richtung geworfenen Bälle und verbuchte am Ende 45 Yards Raumgewinn. «Wir hatten einige Fehler. Die haben unsere Fehler ausgenutzt. Wir haben deren Fehler nicht so ausgenutzt, wie wir wollten», sagte St. Brown.

Die Lions waren in der vergangenen Saison knapp am Einzug in den Super Bowl gescheitert und wollen in dieser Spielzeit um den Titel in der NFL spielen. Der Verlust zweier zentraler Co-Trainer und die damit verbundenen Veränderungen scheinen aber noch Zeit zu brauchen.

Johnson kommt wie erwartet zum Einsatz für die Texans

Johnson wurde vor dem 9:14 der Texans bei den Los Angeles Rams wie erwartet aus dem Trainingskader in den aktiven Kader befördert und kam bei einigen Spielzügen zum Einsatz. Die Probleme der Texans-Offensive beheben konnte er aber nicht, in der zweiten Halbzeit gab es gar keine Punkte für die Gäste. «Das ist ein Weckruf», sagte Quarterback C.J. Stroud. Für die Rams verbuchte NFL-Star Davante Adams seinen ersten Einsatz und kam auf vier gefangene Pässe und 51 Yards Raumgewinn.

Die Commanders um Coleman holten unterdessen ein 21:6 gegen die New York Giants, die erstmals mit Russell Wilson als Quarterback aufliefen. Die Kontrolle über die Partie hatten aber die Gastgeber um ihren Spielmacher Jayden Daniels, der beschützt von Coleman einen Touchdown-Pass verbuchte und die Ambitionen der Commanders auf eine gute Saison untermauerte.

Für beste Unterhaltung sorgte das Duell der Bills mit den Ravens. DeAndre Hopkins fing mit seiner ersten Ballberührung einen irren Touchdown für sein neues Team, im Mittelpunkt bei den Ravens stand aber Runningback Derrick Henry mit zwei Touchdowns - und einem kritischen Ballverlust in der Schlussphase, der das Comeback der Gastgeber möglich machte.

Die Rams starteten mit einem Heimsieg über die Texans um Jakob Johnson in die Saison.

Der Fang mit einer Hand war der erste Touchdown für DeAndre Hopkins als Spieler der Baltimore Ravens.

Der Saisonstart für Amon-Ra St. Brown und die Lions lief nicht wie erhofft.