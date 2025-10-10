Giants überraschen Eagles: 34:17 bringt zweiten Saisonsieg

Nach vier Siegen zum Start haben die Philadelphia Eagles überraschend zum zweiten Mal hintereinander verloren. Der Super-Bowl-Gewinner unterlag den New York Giants 17:34. Die Gastgeber hatten zuvor nur eines von fünf Spielen der laufenden NFL-Saison gewonnen und waren als klarer Außenseiter in die Partie gegangen.

Für Quarterback-Neuling Jaxson Dart war es der zweite Sieg im dritten Spiel als Stammspieler der Giants. Der 22-Jährige hatte unerwartet früh den Job von Russell Wilson übertragen bekommen und für neue Aufbruchstimmung bei den Giants gesorgt. Dart erlief selbst einen Touchdown und sicherte einen zweiten per Pass. «Diese Stadt, dieser Ort ist hungrig auf Siege. Das war ein besonderer Moment», sagte Dart.

Spieler der Partie war aber Runningback Cameron Skattebo, der gleich drei Touchdowns für New York erzielte und auf 98 Yards Raumgewinn nach Läufen kam. Auch er ist ein NFL-Neuling und erst 23 Jahre alt. «Es war großartig, dass die Trainer mir vertraut haben», sagte Skattebo.

Die Eagles stehen nach der Niederlage gegen den Rivalen aus der NFC East zwar weiter auf Position eins, können aber am Montag (Ortszeit) von den Washington Commanders eingeholt werden. Das Team um den Deutschen Brandon Coleman trifft dann zum Abschluss des Spieltags auf die Chicago Bears.

Für Jalen Hurts (Mitte) gab es oft keinen Ausweg. Foto: Adam Hunger/AP/dpa