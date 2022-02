Olympia 2022: So sehen Sie den Riesenslalom der Frauen in Peking live im TV und Stream

Am Montag gehen die Olympischen Spiele für die Frauen im Riesenslalom los. Mit dabei ist auch das deutsche Team. Das Rennen wird live im TV und Stream gezeigt.

04.02.2022 | Stand: 09:36 Uhr

Beim letzten Riesenslalom vor Olympia 2022 in Peking hat sich die Konkurrenz beim Weltcup am Kronplatz in Stellung gebracht. Ganz oben auf dem Podest stand die Schwedin Sara Hector, die nun als Top-Favoritin in Peking an den Start geht. Mit ihr um Medaillen fahren Tessa Worley (FRA), Mikaela Shiffrin ( USA) und Petra Vlhova (SVK). Shiffrin, die bereits bei Olympia 2018 die Goldmedaille gewonnen hat, könnte ihren Titel verteidigen. Aber auch Ragnhild Mowinckel (NOR) und Federica Brignone (ITA) zählen zum Favoritenkreis und versuchen, ihre Olympiaerfolge (Silber- und Bronzemedaille) aus 2018 zu wiederholen.

Welche Deutschen sind am Start? Aus dem deutschen Team haben sich Emma Aicher, Lena Dürr und Kira Weidle für Olympia 2022 in Peking qualifiziert.

So sehen Sie Olympia 2022 in Peking live im TV und Stream:

Die Übertragung des Olympia-Riesenslalom 2022 in Peking wird einheitlich auf drei TV-Stationen gezeigt, wobei ARD und ZDF im Wechsel die Olympischen Spiele übertragen. Hier ein Überblick:

ZDF-Übertragung:

So sehen Sie den Riesenslalom der Frauen live im Fernsehen und im Live-Stream

Der Riesenslalom der Frauen wird am Montag, 7.2. , live im Free-TV im ZDF zu sehen sein. Ab 3.15 Uhr (MEZ) ist Beginn der Übertragung.

, live im Free-TV im zu sehen sein. Ab (MEZ) ist Beginn der Übertragung. Im frei empfangbaren Fernsehen wird der Riesenslalom außerdem auf Eurosport 1 und auf ORF 1 übertragen. ARD und ZDF zeigen die Wettkämpfe auch in kostenlosen Livestreams im Internet. Für den anderen Stream wird der Eurosport-Player benötigt, der rund 7 Euro im Monat kostet.

