Sprint-Star Philipsen gewinnt 19. Vuelta-Etappe

Einen Tag vor der letzten Gebirgsherausforderung der 80. Vuelta a España hat der belgische Rad-Star Jasper Philipsen die flache 19. Etappe nach einem Massensprint für sich entschieden. Der Belgier setzte sich am Freitag nach 161,9 Kilometern zwischen Rueda und Guijuelo im Westen Spaniens vor dem dänischen Ex-Weltmeister Mads Pedersen und Orluis Aular aus Venezuela durch. Für den Sprint-Experten Philipsen war es der dritte Tagessieg bei der diesjährigen Vuelta.

In der Gesamtwertung gab es wie erwartet keine großen Änderungen. Der dänische Superstar Jonas Vingegaard vergrößerte den Abstand dank Bonifikationen leicht auf 44 Sekunden vor dem Portugiesen Joao Almeida und 2:43 Minuten vor dem Briten Tom Pidcock.

Almeida bleibt nur noch eine sportliche Chance, um Vingegaard zu übertrumpfen. Am Samstag warten 4226 Höhenmeter auf die Profis. Zwischen Robledo und dem Gipfel Bola del Mundo stehen unter anderem ein Anstieg der ersten und einer der höchsten Kategorie beim Schlussanstieg bevor. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am Sonntag mit einer flachen Strecke in Madrid.