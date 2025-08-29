Vuelta: Ayuso gewinnt Bergetappe - Vingegaard rückt vor

Torstein Traeen hat bei der dritten Bergankunft der 80. Vuelta die Gesamtführung verteidigt. Der am Vortag als Teil einer Ausreißergruppe ins Rote Trikot geschlüpfte Radprofi vom Rennstall Bahrain Victorious kam mit den Top-Favoriten um Jonas Vingegaard, der sich vom fünften auf den zweiten Gesamtplatz verbesserte, ins Ziel. Den Tagessieg nach 188 Kilometern von Andorra La Vella hinauf nach Cerler sicherte sich der 22 Jahre alte Lokalmatador Juan Ayuso.

Für Ayusos Rennstall UAE Team Emirates-XRG war es der dritte Tageserfolg in Serie. Bei der Etappe am Vortag, die Bergtrikot-Träger Jay Vine gewonnen hatte, war der als Mitfavorit auf das Rote Trikot gehandelte Ayuso noch eingebrochen und hatte über zehn Minuten auf die Spitzenplätze verloren. Diesmal war er der stärkste Fahrer aus einer zwischenzeitlich zwölfköpfigen Fluchtgruppe. Am letzten Anstieg ließ er auch dem Etappen-Zweiten Marco Frigo aus Italien keine Chance.

Im Kampf um den Gesamtsieg hielt Vingegaards Team Visma-Lease a Bike im Etappenfinale das Tempo hoch. Bei der Kletterpartie am Schlussanstieg über 12,1 Kilometer mit durchschnittlich 5,8 Prozent Steigung kontrollierte die Vingegaard-Equipe das immer kleiner werdende Hauptfeld. Der Topstar musste keine Angriffe seiner Hauptkonkurrenten abwehren.

Vingegaard rückt im Gesamtklassement vor

Auf seinen wohl schärfsten Rivalen Joao Almeida aus Portugal hat Vingegaard weiter acht Sekunden Vorsprung. Sein Rückstand auf Spitzenreiter Traeen beträgt 2:33 Minuten. Die Abstände dahinter sind knapp. Zwischen dem Vierten Giulio Ciccone (Italien/+2:42 Minuten) und dem Zehnten Felix Gall (Österreich/+2:58) liegen gerade einmal 16 Sekunden.

Am Samstag folgt eine hügelige Etappe, die Ausreißergruppen gute Chancen bieten könnte. Über 163,5 Kilometer geht es von Monzon nach Saragossa. Am Sonntag steht dann die nächste Bergetappe vor dem Ruhetag am Montag an. Die dreiwöchige Spanien-Rundfahrt endet am 14. September in der Hauptstadt Madrid.