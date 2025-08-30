Vuelta: Philipsen gewinnt 8. Etappe im Massensprint

Sprintstar Jasper Philipsen hat bei der 80. Vuelta seinen zweiten Tagessieg gefeiert. Der belgische Radprofi setzte sich nach 163,5 Kilometern von Monzon nach Saragossa im Massensprint gegen den Italiener Elia Viviani und den Briten Ethan Vernon durch. Philipsen hatte bereits die Auftaktetappe dieser Spanien-Rundfahrt gewonnen.

Bei der Tour de France in diesem Jahr hatte der 27 Jahre alte Belgier auf der ersten Etappe triumphiert, musste allerdings nach einem schweren Sturz zwei Tage später aufgeben. Philipsen hatte dabei einen Schlüsselbeinbruch und eine Rippenfraktur erlitten.

Norweger Traeen weiter in Rot

Der Norweger Torstein Traeen verteidigte die Gesamtführung und trägt bei der Vuelta weiter das Rote Trikot. Top-Favorit Jonas Vingegaard kam auf der achten Etappe mit dem Hauptfeld ins Ziel. Im Gesamtklassement liegt der zweimalige Tour-Sieger aus Dänemark weiter 2:33 Minuten hinter dem Spitzenreiter Traeen. Dritter ist der Portugiese Joao Almeida mit einem Rückstand von 2:41 Minuten.

Am Sonntag steht die nächste Bergetappe an. Über 195,5 Kilometer geht es von Alfaro zur Ski-Station von Valdezcaray. Am Montag folgt dann ein Ruhetag. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am 14. September in der Hauptstadt Madrid.