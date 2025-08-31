Vuelta: Zweiter Etappensieg für Top-Favorit Vingegaard

Jonas Vingegaard hat mit einer weiteren Machtdemonstration am Berg einen großen Schritt auf dem Weg zum ersten Vuelta-Triumph gemacht. Der zweimalige Tour-de-France-Champion siegte auf der neunten Etappe bei der Bergankunft zur Skistation Valdezcaray hinauf nach 195,5 Kilometern im Alleingang. Für den dänischen Radstar war es bereits der zweite Etappensieg bei der diesjährigen Spanien-Rundfahrt.

Der Brite Tom Pidcock und der Portugiese Joao Almeida, Vingegaards schärfster Rivale im Kampf um den Gesamtsieg, belegten mit 24 Sekunden Rückstand die Plätze zwei und drei. Vingegaard verkürzte mit seinem 40. Profisieg auch den Rückstand in der Gesamtwertung auf Torstein Traeen auf 37 Sekunden. Der norwegische Außenseiter, der seit der sechsten Etappe die Gesamtwertung anführt, kämpfte sich mit fast zwei Minuten Rückstand ins Ziel.

Rotes Trikot noch nicht das Ziel

«Ich habe mich total großartig gefühlt. Ich bin super glücklich», sagte Vingegaard, der elf Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte. Das Rote Trikot sei noch nicht sein Ziel gewesen. «Es ging nur darum, die Etappe zu gewinnen und etwas Zeit auf meine Gegner rauszuholen.» Almeida ist nun 1:15 Minuten zurück Gesamtdritter.

Am Samstag hatte Sprintstar Jasper Philipsen eine der wenigen Chancen auf der Flachetappe nach Saragossa genutzt und seinen zweiten Etappensieg geholt.

Nach dem Ruhetag in Pamplona geht es am Dienstag mit der nächsten Kletterpartie weiter. Auf der zehnten Etappe über 175,3 Kilometer wartet am Ende der Schlussanstieg nach El Ferrial Larra Belagua, einem Berg der ersten Kategorie. Die dreiwöchige Rundfahrt endet am 14. September in der Hauptstadt Madrid.