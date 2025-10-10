Icon Menü
Rooney, Fury, Gallagher: Prominente nehmen Abschied von Boxer Ricky Hatton

Rooney, Fury, Gallagher

Prominente nehmen Abschied von Boxer Ricky Hatton

Für Dezember plante er noch ein Comeback im Ring, doch dann starb Ricky Hatton unerwartet. Zahlreiche Menschen nehmen bei der Trauerfeier Abschied von dem früheren Box-Weltmeister.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Ricky Hatton starb vor einigen Wochen in seinem Haus in Hyde.
    Ricky Hatton starb vor einigen Wochen in seinem Haus in Hyde. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa

    Einige Prominente haben bei der Trauerfeier für Ricky «The Hitman» Hatton Abschied von dem früheren Box-Weltmeister genommen. Unter den bekannten Namen, die an der Gedenkfeier in der Kathedrale von Manchester teilnahmen, waren der Sänger der Britpopband Oasis, Liam Gallagher, und der ehemalige englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney. Auch der frühere Schwergewichts-Weltmeister Tyson Fury war dabei.

    Hatton wurde in einem hellblauen und mit weißen Blumen verzierten Sarg in die Kathedrale getragen. «Ich kann nicht erklären, wie sehr ich dich vermissen werde, Dad», sagte Hattons Sohn Campbell, der ebenfalls Boxer wurde, laut der Nachrichtenagentur PA.

    Ricky Hatton wurde vor wenigen Wochen in seinem Haus in der englischen Stadt Hyde tot aufgefunden. Während seiner Karriere gewann «The Hitman» Weltmeistertitel im Halbweltergewicht und Weltergewicht. Wegen seines aktiven Boxstils und seiner bodenständigen Art außerhalb des Rings war er für die Fans einer der beliebtesten Boxer seiner Generation.

    Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney nahm Abschied von Ricky Hatton.
    Der frühere englische Fußball-Nationalspieler Wayne Rooney nahm Abschied von Ricky Hatton. Foto: Martin Rickett/PA Wire/dpa
    Zahlreiche Prominenten nahmen bei der Trauerfeier in Manchester Abschied.
    Zahlreiche Prominenten nahmen bei der Trauerfeier in Manchester Abschied. Foto: Danny Lawson/PA Wire/dpa
    Auch Liam Gallagher nahm an der Trauerfeier teil.
    Auch Liam Gallagher nahm an der Trauerfeier teil. Foto: Jon Super/AP/dpa
