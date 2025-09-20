Icon Menü
Schwere Stürze bei Sommer-Grand-Prix: Zwei Nationen boykottieren Springen auf Olympia-Schanze

Skispringen im Sommer

Horrorstürze bei Premiere auf der Olympiaschanze: Österreicher und Kanadier ziehen die Notbremse

Neben den Top-Springerinnen Eva Pinkelnig und Alexandria Loutitt hat sich auch die Kombiniererin Haruka Kasai schwer verletzt. Als Folge boykottieren zwei Nationen.
Von Thomas Weiß
    Alexandria Loutitt, die Freundin des österreichischen Topspringers Daniel Tschofenig, zog sich auf der Premiere der Olympiaschanze in Predazzo einen Kreuzbandriss zu. Sie war nicht die einzige.
    Alexandria Loutitt, die Freundin des österreichischen Topspringers Daniel Tschofenig, zog sich auf der Premiere der Olympiaschanze in Predazzo einen Kreuzbandriss zu. Sie war nicht die einzige. Foto: imago images/Julia Piatkowski

    Das hatten sich die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes Fis ganz sicher anders vorgestellt. Nachdem die vergangene Saison mit dem Anzugsskandal beim Team Norwegen unrühmlich endete und im Sommer an strengeren Regeln gefeilt wurde, wird die Materialdiskussion nach diesem Wochenende noch hitziger geführt. Beim Sommer-Grand-Prix im norditalienischen Predazzo, dem ersten Wettkampf auf den umgebauten Olympiaschanzen, gab es bei den Frauen drei verheerende Stürze.

