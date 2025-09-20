Horrorstürze bei Premiere auf der Olympiaschanze: Österreicher und Kanadier ziehen die Notbremse

Das hatten sich die Verantwortlichen des Internationalen Skiverbandes Fis ganz sicher anders vorgestellt. Nachdem die vergangene Saison mit dem Anzugsskandal beim Team Norwegen unrühmlich endete und im Sommer an strengeren Regeln gefeilt wurde, wird die Materialdiskussion nach diesem Wochenende noch hitziger geführt. Beim Sommer-Grand-Prix im norditalienischen Predazzo, dem ersten Wettkampf auf den umgebauten Olympiaschanzen, gab es bei den Frauen drei verheerende Stürze.
Skispringen im Sommer
