EM-Viertelfinale fix: Tischtennis-Team schlägt starke Dänen

Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-Europameisterschaft in Kroatien den ersten Härtetest bestanden. Benedikt Duda, Patrick Franziska und Dang Qiu schlugen den Medaillenkandidaten Dänemark mit 3:0 und zogen dadurch ins Viertelfinale ein.

Die Dänen waren mit ihren Bundesliga-Profis Anders Lind (Borussia Dortmund) und Jonathan Groth (TTC Fulda-Maberzell) der schwerste Gegner, den man in der ersten K.-o.-Runde als Gruppensieger zugelost bekommen konnte. Wichtig aus deutscher Sicht war deshalb, dass der Weltranglisten-Achte Duda den ehemaligen Doppel-Europameister Groth im ersten Match in fünf Sätzen niederrang.

Franziska und Dang Qiu gewannen ihre Spiele danach ohne Satzverlust. Im Falle eines weiteren Sieges könnte das Team von Bundestrainer Jörg Roßkopf bereits am Samstag im Halbfinale auf den Topfavoriten Frankreich treffen. Für den neunmaligen Mannschafts-Europameister Deutschland ist es das erste EM-Turnier seit dem Karriereende von Timo Boll.

Icon vergrößern Das deutsche EM-Team. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Das deutsche EM-Team. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa