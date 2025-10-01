Rad-EM: Klein und Brauße verpassen Top Ten - Gold an Reusser

Die beiden Tokio-Olympiasiegerinnen Lisa Klein und Franziska Brauße haben bei den Straßenrad-Europameisterschaften in Frankreich die Top-Ten-Plätze im Einzelzeitfahren klar verpasst. Klein belegte auf dem 24 Kilometer langen Parcours von Loriol-sur-Drôme nach Étoile-sur-Rhône mit einem Rückstand von 2:38 Minuten auf die Schweizer Europameisterin Marlen Reusser den 16. Platz. Als 19. war Brauße 3:09 Minuten langsamer.

Reusser holte sich nur eineinhalb Wochen nach ihrem WM-Titel in Kigali auch das Europameistertrikot. Für die 34-Jährige, die vor der Norwegerin Mie Björndal Ottestad und der Niederländerin Mischa Bredewold gewann, war es der vierte Titel in fünf Jahren.

Die deutsche Mannschaft, die in Ruanda noch medaillenlos geblieben war, hatte bei der EM in den Departements Drôme und Ardèche einen guten Start erwischt. Bei den Juniorinnen gewann Magdalena Leis die Silbermedaille. Die 18-Jährige war dabei nur zwei Sekunden langsamer als die Spanierin Paula Ostiz.