Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Allgäuer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Sport
Icon Pfeil nach unten

Skispringen: Ist dieser Allgäuer der neue Hoffnungsträger bei den DSV-Adlern?

Skispringen

Podestplatz bei Olympia-Generalprobe: Ist dieser Allgäuer der neue Hoffnungsträger bei den DSV-Adlern?

Die Springen in Predazzo werden überschattet von drei schweren Stürzen bei den Frauen. Auch die DSV- Männer hadern - und applaudieren doch einem jungen Teamkollegen.
Von Thomas Weiß
    • |
    • |
    • |
    Kam mit den neuen Olympia-Schanzen noch am besten zurecht: Philipp Raimund wurde Dritter.
    Kam mit den neuen Olympia-Schanzen noch am besten zurecht: Philipp Raimund wurde Dritter. Foto: Pierre Teyssot/imago images

    Der Sport rückte fast in den Hintergrund. Drei schwere Stürze innerhalb von drei Tagen haben die Olympia-Generalprobe in Predazzo im italienischen Fleimstal überschattet und eine neue Sicherheitsdebatte im Skispringen entflammt. Die Topspringerinnen Eva Pinkelnig aus Österreich und Alexandria Loutitt aus Kanada hatten bei den Premieren auf den reichlich spät fertig gestellten Olympiaschanzen am Donnerstag und Freitag Kreuzbandrisse erlitten, am Samstag folgte in der Nordischen Kombination die Japanerin Haruka Kasai.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden