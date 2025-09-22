Skispringen Podestplatz bei Olympia-Generalprobe: Ist dieser Allgäuer der neue Hoffnungsträger bei den DSV-Adlern?

Die Springen in Predazzo werden überschattet von drei schweren Stürzen bei den Frauen. Auch die DSV- Männer hadern - und applaudieren doch einem jungen Teamkollegen.