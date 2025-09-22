Podestplatz bei Olympia-Generalprobe: Ist dieser Allgäuer der neue Hoffnungsträger bei den DSV-Adlern?

Der Sport rückte fast in den Hintergrund. Drei schwere Stürze innerhalb von drei Tagen haben die Olympia-Generalprobe in Predazzo im italienischen Fleimstal überschattet und eine neue Sicherheitsdebatte im Skispringen entflammt. Die Topspringerinnen Eva Pinkelnig aus Österreich und Alexandria Loutitt aus Kanada hatten bei den Premieren auf den reichlich spät fertig gestellten Olympiaschanzen am Donnerstag und Freitag Kreuzbandrisse erlitten, am Samstag folgte in der Nordischen Kombination die Japanerin Haruka Kasai.
Skispringen
