Das Baby ist da! Allgäuer Skispringer Karl Geiger freut sich über das zweite Kind

Skispringer Karl Geiger ist mal wieder in einem emotionalen Höhenflug. Der Skiflug-Einzel-Weltmeister von 2020 und fünffache Team-Weltmeister vom Skiclub Oberstdorf hat am Montagabend (11. August 2025) über die sozialen Netzwerke die Geburt seines zweiten Kindes bekanntgegeben.

In nur wenigen Zeilen schrieb Geiger: „Vor wenigen Tagen durften wir unsere kleine Theresa willkommen heißen“ - garniert mit einem roten Herz-Emoji. Die Privatsphäre seiner Familie scheint Geiger noch wichtiger zu sein als bei der Geburt des ersten Kindes. Details wie Geburtsdatum, Gewicht oder Größe sparte er diesmal aus.

Fest steht nur: Im Hause Geiger haben die Frauen ihre Überzahl ausgebaut. Denn vier Jahre nach der Geburt der ersten Tochter Luisa haben Karl Geiger und seine Frau Franziska erneut ein Mädchen bekommen. Das Foto, das Geiger zur freudigen Nachricht stellte, zeigt die Mini-Füße der Neugeborenen, eingerahmt - so kann man mutmaßen - von den doppelt so großen Füßen der Schwester. Genau lässt sich das anhand des Fotos aber nicht klären.

Besseres Timing als bei der Geburt der ersten Tochter

Vor eineinhalb Wochen, als Karl Geiger ebenso wie Andreas Wellinger und Pius Paschke bei einer Medienrunde in Oberstdorf über die Saisonvorbereitungen berichtete, hatte Geiger noch bestätigt, dass zuhause alles okay sei. Da waren der Skispringer, seine Frau und seine Tochter schon in freudiger Erwartung des zweiten Kindes, dessen Geburtstermin Geiger selbst im Mai dieses Jahres grob mit Juli/August angegeben hatte.

Aus dem Urlaub Kreta schickte Geiger nicht nur Fotos seiner schwangeren Frau, sondern sagte wenige Tage später auch dem Bayerischen Rundfunkt, dass beim zweiten Kind alles ein bisschen besser getimed sei. Tochter Luisa kam nämlich mitten in der Saison zur Welt - im Dezember 2020, wenige Tage, nachdem Karl Geiger in Planica WM-Gold beim Skifliegen gewonnen hatte. Mehr dazu lesen Sie hier.

Karl Geiger aus Oberstdorf gehört mit sechs Weltmeistertiteln, einer olympischen Silber- und zwei olympischen Bronzemedaillen zu den erfolgreichsten deutschen Skispringern. Selbst mit 32 Jahren und als zweifacher Papa ist er noch hochmotiviert. Foto: Ralf Lienert

Mitte September wird Jung-Papa Geiger voraussichtlich wieder springen

Geiger wird die nächsten Tage bestimmt noch das junge Familienglück zuhause genießen. Schon beim Auftakt des Sommer-Grand-Prix im französischen Courchevel war Geiger nicht nominiert.

Sein erstes Sommerspringen als zweifacher Papa wird Geiger voraussichtlich erst Mitte September im italienischen Predazzo bestreiten, wenn die neuen Olympia-Schanzen im Fleimstal als Generalprobe für die Winterspiele im Februar 2026 besprungen werden.

