Pause als Lehrer: Ex-Profi Dieter Frey übernimmt neue Stelle beim 1. FC Nürnberg

Ex-Profi Dieter Frey aus Wiggensbach pausiert als Lehrer und übernimmt eine neue Stelle im Nachwuchs des 1. FC Nürnberg. Sein Aufgabengebiet hat es in sich.

Von Herbert Schmoll

14.06.2022 | Stand: 06:10 Uhr

Im Mai 2003 absolvierte Dieter Frey sein letztes Pflichtspiel als Fußball-Profi für den FC Nürnberg. Für die Franken lief der Wiggensbacher insgesamt 30 Mal in der Fußball-Bundesliga auf. In seiner letzten Saison stieg der Club in die zweite Liga ab – Frey stand in dieser Spielzeit nicht mehr im Kader, nachdem ihn eine Meniskusoperation aus der Bahn geworden hatte.

