Der Spielplan des EV Lindau für die Saison 2023/24

Die Eishockey-Oberliga-Süd startet Ende September in die Saison 2023/24. Alle Heim- und Auswärtsspiele des EV Lindau in der Übersicht.

05.09.2023 | Stand: 15:00 Uhr

Am 29. September startet der EV Lindau in die Hauptrunde der Oberliga Süd-Saison 2023/24. Der erste Gegner der Islanders sind die Black Hawks aus Passau. Bereits zwei Tage später geht es dann im ersten Allgäu-Derby gegen den EV Füssen. Und gegen Ende Oktober steht das erste Duell gegen die Indians aus Memmingen an.

Der Spielplan des EV Lindau in der Oberliga-Süd-Hauptrunde 2023/24

September

29. September, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EHF Passau Black Hawks

Oktober

1. Oktober, 17 Uhr EV Füssen

3. Oktober, 16 Uhr: EV Lindau Islanders - Tölzer Löwen

6. Oktober, 20 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Lindau Islanders

13. Oktober, 19.30 Uhr: EC Peiting - EV Lindau Islanders

15. Oktober, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Höchstadter EC

20. Oktober, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Heilbronner Falken

22. Oktober, 18 Uhr: SC Riessersee - EV Lindau Islanders

27. Oktober, 20 Uhr: ECDC Memmingen

29. Oktober, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Deggendorfer SC

November

1. November, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Bayreuth Tigers

3. November, 20 Uhr: Stuttgarter EC - EV Lindau Islanders

5. November, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Tölzer Löwen

10. November, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Blue Devils Weiden

12. November, 18.30 Uhr: ECDC Memmingen Indians - EV Lindau Islanders

14. November, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EC Peiting

17. November, 20 Uhr: Höchstadter EC - EV Lindau Islanders

19. November, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - SC Riessersee

24. November, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen

26. November, 16 Uhr: Heilbronner Falken - EV Lindau Islanders

Dezember

1. Dezember, 20 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Lindau Islanders

3. Dezember, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Stuttgarter EC

8. Dezember, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Deggendorfer SC

10. Dezember, 18 Uhr: Bayreuth Tigers - EV Lindau Islanders

17. Dezember, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - EHF Passau Black Hawks

19. Dezember, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Lindau Islanders

22. Dezember, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EC Peiting

26. Dezember, 16 Uhr: EV Füssen - EV Lindau Islanders

28. Dezember, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Höchstadter EC

30. Dezember, 19.30 Uhr: SC Riessersee - EV Lindau Islanders

Lesen Sie auch: Der Spielplan des EV Füssen für die Saison 2023/24

Januar

2. Januar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Blue Devils Weiden

5. Januar, 19.30 Uhr: Heilbronner Falken - EV Lindau Islanders

12. Januar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - Stuttgarter EC

14. Januar, 18.45 Uhr: Deggendorfer SC - EV Lindau Islanders

19. Januar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Indians

21. Januar, 18 Uhr: Bayreuth Tigers - EV Lindau Islanders

26. Januar, 19.30 Uhr: Tölzer Löwen - EV Lindau Islanders

30. Januar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - EV Füssen

Februar

2. Februar, 20 Uhr: EHF Passau Black Hawks - EV Lindau Islanders

4. Februar, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - SC Riessersee

9. Februar, 20 Uhr: Blue Devils Weiden - EV Lindau Islanders

11. Februar, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Bayreuth Tigers

14. Februar, 20 Uhr: Deggendorfer SC - EV Lindau Islanders

16. Februar, 20 Uhr: Stuttgarter EC - EV Lindau Islanders

18. Februar, 18 Uhr: EV Lindau Islanders - Heilbronner Falken

20. Februar, 19.30 Uhr: EC Peiting - EV Lindau Islanders

23. Februar, 19.30 Uhr: EV Lindau Islanders - ECDC Memmingen Indians

25. Februar, 18 Uhr: Höchstadter EC - EV Lindau Islanders

Jetzt "Stockcheck" - den Eishockey-Podcast abonnieren und keine Folge verpassen

Stockcheck abonnieren: Was bringt mir das?

Wenn Sie unseren Podcast auf Spotify, Apple Podcasts oder in ihrem Podcatcher abonnieren, verpassen Sie keine Folge von Stockcheck. Die Audiodatei wird automatisch im WLAN heruntergeladen - so können Sie unseren Eishockey-Podcast auch unterwegs sorgenfrei hören. Außerdem erhalten Sie eine Benachrichtigung bei der Veröffentlichung einer neuen Folge. Gehörte Episoden werden bei den meisten Podcast-Apps automatisch vom Gerät gelöscht.

Mehr Nachrichten aus dem Allgäuer Sport lesen Sie hier.