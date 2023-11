Weltreise und Vertragsauflösung: Diese zwei Spieler verlassen den FC Memmingen

Vor dem letzten Spiel des Jahres stehen beim Regionalligisten FC Memmingen die Zeichen auf Abschied. Mit Vilzing kommt der stärkste Angriff der Liga ins Allgäu.

24.11.2023 | Stand: 18:15 Uhr

Nicolai Brugger wird aus der Ferne verfolgen, ob der FC Memmingen (17. Platz/14 Punkte) den Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga Bayern noch packt. Das 26-jährige Eigengewächs, der seine bisherige Karriere nahezu komplett beim FCM verbrachte, wird am Samstag (14 Uhr) im letzten Spiel des Jahres gegen den Überraschungszweiten DJK Vilzing (47 Punkte) verabschiedet. Brugger geht ab Januar auf Weltreise, das stand schon zu Saisonbeginn fest. Deshalb war er für zunächst eigentlich für die U 21 eingeplant, wurde angesichts des Personalengpasses in der Verteidigung schnell wieder in den Regionalliga-Kader beordert. Verabschieden will sich das Kraftpaket mit Spitznamen „Popeye“ mit einem Erfolgserlebnis, das für die Memminger im Abstiegskampf auch dringend notwendig wäre.

