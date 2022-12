Viele Tops und ein Flop: So lief das Wintersport-Wochenende aus Allgäuer Sicht

Top-Leistungen auf der Schanze und in der Loipe, ein Rückschlag auf der Piste und eine Biathlon-Schießeinlage zum Vergessen gab es am vergangenenen Wochenende.

12.12.2022 | Stand: 15:56 Uhr

Die Wintersportlerinnen und Wintersportler aus der Region liefern weiter Top-Ergebnisse am Fließband. Besonders bei den Langläuferinnen und Skispringerinnen läuft bereits früh in der Saison vieles nach Plan. Überhaupt nicht in Schwung kommt derweil der einzige Allgäuer Weltcup-Biathlet. Ein Überblick:

Skispringen Nicht nur die Oberstdorfer Karl Geiger und Katharina Althaus hatten am Wochenende nach guter Platzierung und Weltcup-Sieg in Titisee-Neustadt Grund zur Freude. Die Wahl-Oberstdorferin Selina Freitag landete auf Platz fünf und erzielte damit ihr bestes Weltcup-Ergebnis. Gute Sprünge zeigte auch Agnes Reisch (WSV Isny). Die 23-Jährige, die die vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte, trotzte den schwierigen Bedingungen und wurde Elfte. Noch größer war der Jubel bei Philipp Raimund. Der 23-Jährige vom SC Oberstdorf holte seinen ersten Sieg im zweitklassigen Continental-Cup. Raimund gewann das zweite Springen in Vikersund/Norwegen, im ersten Wettkampf wurde er Zweiter. „Ich bin überglücklich. Mein erster Sprung war gut. Der zweite war noch besser, weil er etwas flüssiger war“, sagte Raimund. „Im vergangenen Jahr habe ich mich um Platz 20 herum bewegt. Jetzt bin ich bereit für das Springen in Ruka“, sagte Raimund.

Biathlon Fünf Schüsse, fünf Fehler: Dieses Missgeschick war der sportliche Tiefpunkt eines ohnehin gebrauchten Weltcups-Wochenendes des Nesselwanger Biathleten Philipp Nawrath. Nach Rang 28 im Sprint und der Nichtberücksichtigung in der Staffel verfehlte der 29-jährige Ostallgäuer in der Verfolgung von Hochfilzen/Österreich beim dritten Schießen gleich alle fünf Scheiben. Insgesamt musste Nawrath sieben Strafrunden laufen und kam mit über sechs Minuten Rückstand als 54. ins Ziel. Verbrachte im Verfolgungsrennen viel Zeit in der Strafrunde: Philipp Nawrath aus Nesselwang. Bild: Imago/Nils Koepke

Ski alpin Beim alpinen Ski-Weltcup in Val d’Isere hat Alexander Schmid (SC Fischen) sein zweites Podest knapp verpasst. Der 28-Jährige fiel beim Riesenslalom am Samstag in Val d’Isere im Finaldurchgang von Platz drei auf Rang sechs zurück. Der Sieg ging an den Schweizer Marco Odermatt, der seine Führung im Gesamtweltcup ausbaute. Zweiter wurde der Österreicher Manuel Feller vor dem Slowenen Zan Kranjec.



Für Schmid war es im zweiten Riesenslalom das zweite Top-10-Ergebnis. „Typisch Val d’Isere – von oben bis unten ein Kampf. Aber das Ergebnis gibt Selbstvertrauen. Ich sehe, dass ich ganz vorne mitfahren kann. Irgendwann wird es sich ausgehen“, sagte Schmid. Stefan Luitz (SC Bolsterlang) musste seinen Start wegen einer Grippe absagen, Julian Rauchfuß (RG Burig Mindelheim) verpasste den Finaldurchgang.Im Slalom-Rennen am Sonntag schied Schmid im ersten Durchgang aus, ebenso wie der Sonthofer Fabian Himmelsbach. Sebastian Holzmann (SC Oberstdorf) kurvte bei seinem Weltcup-Comeback in die Punkteränge auf Platz 25.



Während Alexander Schmid in Val- d’Isère das nächste Top-Ergebnis einfuhr, lief der Weltcup in Sestriere/Italien für Jessica Hilzinger vom SC Oberstdorf alles andere als nach Plan. Nach einem Sieg und einem zweiten Platz im Europacup ging die 25-Jährige im Riesenslalom in Top-Form an den Start, verletzte sich bei einem Sturz im ersten Durchgang aber am Bein. Die erste Diagnose ergab eine schmerzhafte Schuhrandprellung, die Hilzinger für den Slalom am Sonntag außer Gefecht setzte. Wie lang die Technik-Spezialistin ausfallen wird steht noch nicht fest. Unter der Woche folgen weitere medizinische Untersuchungen, kündigte der DSV an.

Skicross Tobias Müller aus Obermaiselstein hat beim Weltcup-Auftakt im französischen Val Thorens sein bestes Karriereergebnis erreicht. Der 30-jährige Oberallgäuer belegte im Finale der besten Vier am Donnerstag Platz zwei hinter dem Österreicher Johannes Rohrweck. Im zweiten Rennen belegte Müller Platz 26. Die Oberstdorferin Johanna Holzmann landete auf den Plätzen elf und 14.

