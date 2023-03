FC Kempten bastelt an der Zukunft

Nicht nur Spielertrainer Thilo Wilke verlängert: Auch 15 Spieler des FC Kempten haben für die kommende Saison zugesagt.

03.03.2023 | Stand: 17:15 Uhr

Der FC Kempten steckt noch mitten in der Landesliga-Spielzeit 2022/2023, doch die Planungen des Fußball-Landesligisten gehen schon über die Zeit nach dem Saisonende hinaus. Spielertrainer Thilo Wilke bestätigte exklusiv, dass sein Vertrag beim FCK vorzeitig um ein weiteres Jahr verlängert wurde. Außerdem haben 15 Spieler für die kommende Saison zugesagt: Yannik Rakiecki, Jeremy Holzer, Deniz Yilmaz, Marcell Graf, Bahadir Yilmaz, Timo Lutz, Anil Arslan, Daniele Sgodzaj, Moritz Ewald, Phillip Simon, Dominik Berger, Ahmed Mekhimar, Medhat Mekhimar, Raphael Meßlang und Simon Kolb. „Mit den restlichen Spielern führen wir momentan noch Gespräche“, sagt Wilke. „Besonders freuen mich die Zusagen, weil einige dieser Spieler von anderen Vereinen umworben waren.“

Einige Spieler des FC Kempten wurden von anderen Vereinen umworben

Die Arbeit mit der jungen Mannschaft gefällt Wilke, die Zusage fiel ihm deshalb leicht. „Die Jungen werden sich weiterentwickeln, aber auch die älteren Leistungsträger haben einen Schritt nach vorne gemacht“, sagt der 31-Jährige. Etwas unklar ist noch, wie es mit Routinier Thomas Rathgeber weitergeht. „Er arbeitet nach Knieverletzung an seinem Comeback“, sagt Wilke.

Thilo Wilke verlängerte seinen Vertrag beim FC Kempten. Bild: Thilo Wilke

Der FC Kempten steht nach 20 Spielen mit 37 Punkten auf dem dritten Platz. Das für Samstag geplante Derby gegen den VfB Durach wurde auf Ostermontag verschoben, stattdessen steht am Wochenende (Samstag, 14 Uhr) nun das letzte Testspiel gegen den Bezirksligisten SpVgg Kaufbeuren an. „Die Ergebnisse der Vorbereitung insgesamt sind nicht so berauschend. Wir hatten uns das anders vorgestellt“, sagt der Spielertrainer.

Thilo Wilke: "Schaffen es noch nicht, über 90 Minuten konstant zu spielen"

Am Dienstag gab es eine 1:2-Niederlage gegen den württembergischen Verbandsligisten FC Wangen. „Die erste Halbzeit hat mir gefallen, wie auch schon zuvor in den Tests gegen Kottern und Memmingen. Aber wir schaffen es noch nicht, über 90 Minuten konstant zu spielen“, sagt Wilke. Leistungsschwankungen und auch kleine Wehwehchen seien in der Vorbereitung durchaus einkalkuliert. Richtig zufrieden war Wilke dagegen mit dem Trainingslager am Gardasee Mitte Februar. „Unser Plan ging total auf. Wir hatten 29 Spieler dabei und haben fünf Mal auf Rasen trainiert“, sagt Wilke. „Es war eine super Teamleistung – auf dem Platz, aber auch in Sachen Planung und Organisation.“

Erstes Punktspiel 2023 am 12. März beim TSV Gilching

Dass die Vorbereitung nach dem Verschieben des Derbys eine Woche länger geht, kommt Wilke entgegen. Vor dem ersten Punktspiel am 12. März beim TSV Gilching/Argelsried gebe es noch die Möglichkeit, an Feinheiten zu arbeiten. „Ich habe in den vergangenen Wochen viele Einzelgespräche geführt. Es ist Teil meiner Aufgabe als Trainer, die individuelle Weiterentwicklung der Spieler zu betreuen“, sagt Wilke. „Das ist für mich auch die Basis des Erfolgs.“