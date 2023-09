Sieben Tage Qual und Allgäuer Sieger: So lief der Transalpine-Run 2023

Auf sieben Etappen führte der Transalpine-Run durch drei Länder über 268 Kilometer und 15.330 Höhenmeter. Oben auf dem Treppchen landeten mehrere Allgäuer Duos.

15.09.2023

Sieben Tage geplagt haben sich die Teilnehmer des Transalpine Run. Am Freitag ging die 18. Auflage des legendären Rennens über die Alpen in Prad am Stilfserjoch (Südtirol) zu Ende. Gestartet waren die Trailrunner in Lech am Arlberg. Dazwischen lagen sieben Etappen durch Österreich, die Schweiz und Italien über 268 Kilometer sowie 15.330 Höhenmeter.

Mit dabei waren zahlreiche Ausdauer-Asse aus der Region – und das teils ziemlich erfolgreich. Die Mixed-Wertung etwa gewannen Tanja Löwenhagen und Tobi Abt vom Allgäu Outlet Raceteam in 28:08:13 Stunden. Auch bei den Frauen gab es einen Allgäuer Sieg. Stephanie Gil und Alexandra Gundel (Laufsport Saukel; 34:05:41) sicherten sich Platz eins in der Masters-Wertung. Diese gewannen bei den Männern Clemens Keller und Anton Philipp (Seeberger-Mammut; 28:04:25).

Die Etappen-Ergebnisse vom Transalpine-Run 2023

Stand nach der 1. Etappe von Lech nach St. Anton:

Männer: 1. P. Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland) 3:55:55 Stunden. Männer Masters: 1. Jens Kramer/Matthias Dippacher (Team St. Anton) 4:11:08. Senior Master: 1. Clemens Keller/Anton Philipp (Seeberger-Mammut) 4:07:02; 3. Christian Zettler/Thomas Miksch (Orthomol Sport #Die Allgäuer) 4:29:24.

Frauen: 1. S. Räss/N. Fässler (Schweiz) 4:26:51. Frauen Masters: 1. N. Signer/E. Manser (Schweiz) 4:40:49, 2. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 4:59:17; 5. Claudia Schmid/Sibylle Brücklmayr (Allgäuer Berghüpfer 2) 5:35:35.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam) 4:09:04. Senior Master Mixed: 1. E. Wyss/G. Egli (Schweiz) 4:26:51; 7. Gerald Rüschenpohler/Kathrin Paetzold (Sport Schindele Team) 5:45:18; 8. Michael Zittlau/Gela Baur (Allgäuer Berghüpfer 1) 5:50:05.

Stand nach der 2. Etappe von St. Anton nach Ischgl:

Männer: 1. A. Sprenger/C. Van Almkerk (Niederlande) 6:51;59 Stunden, 2. Simon Budig/Stefan Imhof (Allgäu Outlet Raceteam) 7:37:25, 5. Michael Vogel/Benjamin Doser (Allgäu-Schwaben-Connection) 8:13:21.

Frauen: 1. V. Helminger/K. Wallmann (Österreich) 8:46:25, 2. Franziska Geiger/Lisa Spötzl (Oberstdorfer Trailteam) 9:19:34.

Mixed: 1. Maximilian und Anna-Sophie Meusburger (Österreich) 7:28:48.

Stand nach der 3. Etappe von Ischgl nach Galtür

Männer: 1. Patrick Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland)12:44:00 Stunden. Männer Master: 1. Sascha Hosennen/Peter Portmann (Schweiz) 13:13:58, 2. Lord Jens Kramer/Matthias Dippacher (Italien, Nesselwang

Frauen: 1. Simone Räss/Nadja Fässler (Schweiz) 14:22:53. Frauen Master: 1. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 16:05:42.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam) 13:34:38. Master Mixed: 1. Alexander Rabensteiner/Birgit Stuffer (Italien) 14:18:14. Senior Master Mixed: 1. Christian Meusburger/Andrea Meusburger-Kaufmann (Österreich) 15:11:24.

Hoch hinaus führte der Transalpine-Run 2023. Der höchste Punkt lag auf 2975 Metern. Bild: Andi Frank

Stand nach der 4. Etappe von Galtür nach Klosters

Männer: 1. Patrick Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland) 17:31:31 Stunden. Männer Master: 1. Sascha Hosennen/Peter Portmann (Schweiz) 18:06:20, 2. Lord Jens Kramer/Matthias Dippacher (Italien, Nesselwang) 18:29:31. Männer Senior Master: 1. Clemens Keller/Anton Philipp (Seeberger-Mammut) 18:20:35.

Frauen: 1. Simone Räss/Nadja Fässler (Schweiz) 19:44:14. Frauen Master: 1. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 22:22:52.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam )18:38:35. Master Mixed: 1. Claudia Rosegge/Benjamin Klöppel (Österreich) 19:37:59. Senior Master Mixed: 1. Christian Meusburger/Andrea Meusburger-Kaufmann (Österreich) 21:10:26.

Stand nach der 5. Etappe in Scoul (verkürzt wegen schlechtem Wetter)

Männer: 1. Patrick Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland) 18:34:59 Stunden. Männer Master: 1. Sascha Hosennen/Peter Portmann (Schweiz) 19:05:44, 2. Lord Jens Kramer/Matthias Dippacher (Italien, Nesselwang) 19:39:40. Männer Senior Master: 1. Clemens Keller/Anton Philipp (Seeberger-Mammut) 19:22:37.

Frauen: 1. Simone Räss/Nadja Fässler (Schweiz) 20:54:10. Frauen Master: 1. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 23:35:50.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam )19:39:37. Master Mixed: 1. Claudia Rosegger/Benjamin Klöppel (Österreich)20:41:23. Senior Master Mixed: 1. Christian Meusburger/Andrea Meusburger-Kaufmann (Österreich) 22:19:01.

Stand nach der 6. Etappe von Scoul nach St. Valentin

Männer: 1. Patrick Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland) 22:56:54 Stunden. Männer Master: 1. Sascha Hosennen/Peter Portmann (Schweiz) 23:37:09, 2. Lord Jens Kramer/Matthias Dippacher (Italien, Nesselwang) 24:45:06. Männer Senior Master: 1. Clemens Keller/Anton Philipp (Seeberger-Mammut) 23:55:56.

Frauen: 1. Simone Räss/Nadja Fässler (Schweiz) 25:59:36. Frauen Master: 1. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 29:15:04.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam) 24:15:04. Master Mixed: 1. Claudia Rosegger/Benjamin Klöppel (Österreich) 25:28:41. Senior Master Mixed: 1. Christian Meusburger/Andrea Meusburger-Kaufmann (Österreich) 27:31:02.

Stand nach der 7. Etappe von St. Valentin nach Prad am Stilfserjoch

Männer: 1. Patrick Ehrenthaler/Marcel Geißler (Deutschland) 26:51:29 Stunden. Männer Master: 1. Sascha Hosennen/Peter Portmann (Schweiz) 27:30:38, 2. Lord Jens Kramer/Matthias Dippacher (Italien, Nesselwang) 28:53:26. Männer Senior Master: 1. Clemens Keller/Anton Philipp (Seeberger-Mammut) 28:04:25.

Frauen: 1. Simone Räss/Nadja Fässler (Schweiz) 30:13:20. Frauen Master: 1. Stephanie Gil/Alexandra Gundel (Laufsport Saukel) 34:05:41.

Mixed: 1. Tanja Löwenhagen/Tobi Abt (Allgäu Outlet Raceteam) 28:08:13. Master Mixed: 1. Claudia Rosegger/Benjamin Klöppel (Österreich) 29:49:44. Senior Master Mixed: 1. Christian Meusburger/Andrea Meusburger-Kaufmann (Österreich) 32:07:41.

