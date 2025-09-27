Aus für Ella Seidel beim Turnier in Peking

Für Tennisspielerin Ella Seidel ist das WTA-1000-Turnier in Peking vorbei. Die 20 Jahre alte Qualifikantin unterlag der an Nummer 23 gesetzten Ukrainerin Marta Kostjuk in der dritten Runde nach einer Stunde mit 1:6, 1:6. Letzte verbliebene deutsche Starterin bei dem Turnier in Chinas Hauptstadt ist die Hamburgerin Eva Lys. Die 23-Jährige trifft in Runde drei auf die Kasachin Jelena Rybakina.

Seidel hatte durch ihren jüngsten Viertelfinal-Einzug beim WTA-Turnier in Seoul erstmals in ihrer Karriere den Sprung unter die Top-100 der Weltrangliste geschafft. Aktuell belegt sie dort den 95. Rang. Damit wäre die Hamburgerin bei den Australian Open 2026 erstmals bei einem Grand-Slam-Turnier direkt für das Hauptfeld qualifiziert.