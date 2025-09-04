Davis-Cup-Team auch ohne Altmaier gegen Japan

Das deutsche Davis-Cup-Team muss für die letzte Qualifikationsrunde in Tokio gegen Japan die nächste Absage verkraften. Wie Tennisstar Alexander Zverev steht auch Daniel Altmaier für die Auswahl von Teamchef Michael Kohlmann nicht zur Verfügung.

Der 26-Jährige habe immer noch mit der Muskelverletzung von den US Open zu kämpfen, teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) mit. Altmaier hatte in der dritten Runde in New York aufgeben müssen.

17-Jähriger erstmals im Aufgebot

Für ihn rückt erstmals der 17 Jahre alte Justin Engel ins deutsche Davis-Cup-Team. Bei einem Debüt in Tokio wäre der Nürnberger laut Verbandsangaben nach Boris Becker der zweitjüngste Spieler, der jemals für Deutschland in einem Davis-Cup-Match aufläuft.

Zudem sind Yannick Hanfmann, Jan-Lennard Struff sowie die Doppelspieler Kevin Krawietz und Tim Pütz im Aufgebot für das Duell am 12. und 13. September. Am ersten Tag stehen zwei Einzelmatches an, tags darauf ein Doppel und zwei weitere Einzelpartien.

Das Siegerteam qualifiziert sich für die Davis Cup Finals vom 18. bis 23. November in Bologna. Im Falle einer Qualifikation könnte auch Zverev wieder eingreifen: Die ATP-Finals der acht besten Spieler des Jahres, zu denen der 28-Jährige aktuell zählt, enden am 16. November. Zverev fehlt in Japan nach DTB-Angaben «aufgrund des vollen Tourkalenders im August und September».

Justin Engel darf sich über seine erste Nominierung freuen. Foto: Markus Lenhardt/dpa