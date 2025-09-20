Italo-Rapper entschuldigt sich für Hitler-Vergleich

Der Italo-Rapper Fedez hat sich wegen eines Vergleichs des Tennis-Weltranglistenzweiten Jannik Sinner mit Adolf Hitler entschuldigt. Bei einem Konzert in Mailand sagte der 35-Jährige, er habe mit einem neuen Lied ein «riesiges Durcheinander» angerichtet. «Das Einzige, was ich tun kann, ist, um Entschuldigung zu bitten.» Der Rapper hatte Sinner (24), der aus Südtirol kommt, vorgehalten, Italienisch «mit einem Akzent wie Adolf Hitler» zu sprechen. Daraufhin brach in Italien eine Welle der Empörung über ihn herein.

In dem Song heißt es wörtlich: «Der Italiener hat ein neues Idol, das Jannik Sinner heißt. Reinblütiger Italiener mit einem Akzent wie Adolf Hitler.» Der Tennisspieler ist in Sexten in Südtirol aufgewachsen. In Italiens nördlichster Region sprechen die meisten Einheimischen sowohl Deutsch als auch Italienisch. Fedez - eigentlich Federico Leonardo Lucia - ließ offen, ob er sich bei Sinner auch persönlich entschuldigt hat. Der Tennisspieler reagierte bislang nicht auf das Lied.

Der Rapper hatte in Italien vor einigen Jahren großen Erfolg mit Songs wie «Prima di ogni cosa». Zwischenzeitlich war er mit der prominenten Influencerin Chiara Ferragni (38) verheiratet, mit der er zwei Kinder hat. Das Promi-Paar stand auch durch eine TV-Dokuserie immer wieder in den Schlagzeilen. Inzwischen sind die beiden geschieden. Mehrfach geriet der Rapper mit der Justiz in Konflikt. Auf Instagram hat Fedez immer noch 13,5 Millionen Follower.

Der Rapper Fedez mit seiner früheren Ehefrau Chiara Ferragni. (Archivbild) Foto: Alberto Pezzali/AP/dpa