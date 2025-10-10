Lisicki will selbst über Karriereende bestimmen: «Spürt man»

Die frühere Wimbledonfinalistin Sabine Lisicki plant auch ein Jahr nach der Geburt ihres Kindes eine Rückkehr auf den Tennisplatz. «Ich habe keine Sekunde darüber nachgedacht, wegen meiner Schwangerschaft meine Karriere zu beenden. Ich möchte meine Karriere so beenden, wie ich es mir vorstelle, und zu einem Zeitpunkt, mit dem ich mich wohlfühle», sagte Lisicki in einem Interview von «RedaktionsNetzwerk Deutschland».

«Mein Karriereende soll nicht durch äußere Umstände entschieden werden. Ich will einfach das Gefühl haben, dass es der richtige Zeitpunkt ist. Ich glaube, das spürt man dann», sagte die 36 Jahre alte Berlinerin.

Comeback verschoben

Lisicki hatte eigentlich geplant, in dieser Woche bei einem Turnier auf Mallorca ihr Comeback zu geben. Allerdings sagte die ehemalige Nummer zwölf der Welt kurzfristig ab, weil sie sich noch nicht wieder bereit fühlt. «Ich habe ein ganzes Jahr gestillt, das ist auch noch mal was anderes. Mir war nicht bewusst, wie viel Energie Stillen verbraucht», sagte Lisicki.

Wann sie fit genug für eine Rückkehr ist, will sie abwarten. «Ich bin ohnehin diejenige, die sich am meisten unter Druck setzt», sagte Lisicki. «Ich bin ehrgeizig und ich pushe mich, und dann werden wir sehen, wann der richtige Zeitpunkt für mein Comeback ist.»