Mit 18 Assen: Struff bringt Davis-Cup-Team in Führung

Jan-Lennard Struff hat das deutsche Davis-Cup-Team in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Gastgeber Japan mit 1:0 in Führung gebracht. Der 35-Jährige besiegte in einem umkämpften Auftaktmatch in Tokio Yoshihito Nishioka 6:4, 6:7 (4:7), 6:4.

Der deutsche Tennis-Profi setzt damit seinen Aufwärtstrend fort, nachdem er zuletzt bei den US Open erst im Achtelfinale an dem 24-maligen Grand-Slam-Turniersieger Novak Djokovic gescheitert und damit in der Weltrangliste von Platz 144 auf 98 geklettert war.

In Abwesenheit von Topspieler Alexander Zverev konnte Struff gegen Nishioka vor allem mit seinem Aufschlag und seiner Nervenstärke überzeugen. Der Routinier schlug 18 Asse und wehrte alle zehn Breakbälle seines Kontrahenten ab.

Hanfmann kann Führung ausbauen

Im zweiten Einzel bekommt es Yannick Hanfmann heute mit Shintaro Mochizuki zu tun. Am Samstag ist dann das deutsche Weltklasse-Doppel Kevin Krawietz und Tim Pütz an der Reihe, ehe zwei weitere Einzel folgen würden.

Das deutsche Team braucht drei Punkte, um die Finalrunde im italienischen Bologna zu erreichen, die vom 18. bis 23. November stattfindet. Dann könnte auch Zverev wieder dabei sein. Der Weltranglistendritte hatte für das Duell mit Japan aus Belastungsgründen abgesagt.