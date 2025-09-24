Tennisprofi Altmaier beim Turnier in Tokio im Achtelfinale

Tennisprofi Daniel Altmaier ist beim ATP-Turnier in Tokio ins Achtelfinale eingezogen. Der 27-Jährige gewann seine Auftaktpartie gegen den Kanadier Denis Shapovalov mit 7:5, 6:3 und wehrte dabei im ersten Durchgang vier Satzbälle ab. Nach 90 Minuten machte Altmaier das Weiterkommen in der japanischen Hauptstadt dann perfekt.

Für Altmaier war es das erste Match seit seiner verletzungsbedingten Aufgabe in der dritten Runde der US Open gegen den Australier Alex de Minaur. Danach hatte Altmaier auch für die Davis-Cup-Partie in Japan vor zwei Wochen abgesagt.

«Es war die beste Entscheidung, nach den US Open eine kleine Auszeit zu nehmen und dem Körper etwas Zeit zur Erholung zu geben. Ich fühle mich wieder richtig gut», sagte Altmaier nach seinem Sieg.