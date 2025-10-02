Icon Menü
Tennis: Trotz starker Leistung: Viertelfinal-Aus für Lys in Peking

Tennis

Trotz starker Leistung: Viertelfinal-Aus für Lys in Peking

Eva Lys zeigt auch im Viertelfinale von Peking eine starke Leistung. Für eine weitere Überraschung reicht es aber nicht.
Von dpa
    Coco Gauff (r) war im Viertelfinale zu stark für Eva Lys. Foto: Andy Wong/AP/dpa

    Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Peking trotz einer starken Leistung den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 23-Jährige musste sich beim WTA-1000-Event, der zweithöchsten Turnierkategorie hinter den vier Grand Slams, im Viertelfinale der Weltranglisten-Zweiten Coco Gauff aus den USA mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Dabei verlangte Lys der Titelverteidigerin aber alles ab und überzeugte mit einem mutigen und druckvollen Auftritt.

    Dennoch setzte sich Gauff nach 1:28 Stunden durch. Für Lys war es das erste Viertelfinale bei einem WTA-1000-Turnier. In der dritten Runde hatte die Hamburgerin überraschend die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan bezwungen. In der Weltrangliste wird sich Lys durch ihre starken Auftritte in der chinesischen Hauptstadt erstmals in ihrer Karriere unter die Top 50 verbessern.

    Eva Lys zeigte beim Tennis-Turnier in Peking starke Leistungen. Foto: Andy Wong/AP/dpa
