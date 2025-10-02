Trotz starker Leistung: Viertelfinal-Aus für Lys in Peking

Eva Lys hat beim Tennis-Turnier in Peking trotz einer starken Leistung den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 23-Jährige musste sich beim WTA-1000-Event, der zweithöchsten Turnierkategorie hinter den vier Grand Slams, im Viertelfinale der Weltranglisten-Zweiten Coco Gauff aus den USA mit 3:6, 4:6 geschlagen geben. Dabei verlangte Lys der Titelverteidigerin aber alles ab und überzeugte mit einem mutigen und druckvollen Auftritt.

Dennoch setzte sich Gauff nach 1:28 Stunden durch. Für Lys war es das erste Viertelfinale bei einem WTA-1000-Turnier. In der dritten Runde hatte die Hamburgerin überraschend die frühere Wimbledonsiegerin Jelena Rybakina aus Kasachstan bezwungen. In der Weltrangliste wird sich Lys durch ihre starken Auftritte in der chinesischen Hauptstadt erstmals in ihrer Karriere unter die Top 50 verbessern.

