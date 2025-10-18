3:0 gegen Portugal: Deutsche Frauen im EM-Finale

Die deutschen Frauen haben bei der Tischtennis-Team-EM in Kroatien das Endspiel erreicht. Sabine Winter, Annett Kaufmann und Nina Mittelham gewannen im Halbfinale mit 3:0 gegen Portugal.

Winter besiegte dabei zum Auftakt Portugals 46 Jahre alte Topspielerin Fu Yu in 3:2 Sätzen. Junioren-Weltmeisterin Kaufmann schlug danach mit Shao Jieni eine weitere gebürtige Chinesin (3:1). Den dritten Punkt holte Mittelham gegen Matilde Pinto (3:1).

Die deutschen Frauen gewannen den EM-Titel bereits bei den vergangenen Turnieren 2023 und 2021. Sollten sie am Sonntag (13.00 Uhr/ETTU.TV) in Zadar den dritten Finalsieg in Serie schaffen, wären sie mit zehn EM-Triumphen alleinige Rekord-Europameisterinnen vor Ungarn (9).