Titel verteidigt: Italiener sind Volleyball-Weltmeister

Die italienischen Volleyballer haben ihren Titel verteidigt und sind zum fünften Mal Volleyball-Weltmeister. Das Team um Alessandro Michieletto schlug die Überraschungsmannschaft Bulgarien im Finale von Pasay City (Philippinen) mit 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:10). In der K.-o.-Runde dominierten die Italiener und gaben nur einen Satz ab. Im Endspiel war die Mannschaft vor allem in Aufschlag und Block überlegen. Anfang September hatten auch die italienischen Frauen den Weltmeister-Titel geholt.

Für die Bulgaren mit Star-Außenangreifer Alexandar Nikolow war schon der erste Einzug ins Endspiel seit 55 Jahren ein großer Erfolg. Das Team galt vor dem Turnier als aufstrebend mit vielen Talenten, aber nicht als Favorit. Schon im ersten Spiel zeigten die Südeuropäer gegen die deutsche Mannschaft ihre Stärke und gewannen 3:0. Die DVV-Auswahl war in der Vorrunde ausgeschieden. Bronze sicherte sich am Sonntag Polen gegen Tschechien (3:1).