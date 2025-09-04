Icon Menü
Überraschung: Titelverteidiger Spanien bei Basketball-EM in Vorrunde raus

Überraschung

Titelverteidiger Spanien bei Basketball-EM in Vorrunde raus

Der erste Mit-Favorit ist raus! Die Basketball-EM geht ohne den Titelverteidiger weiter.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Spaniens Basketball und Trainer Sergio Scariolo
    Spaniens Basketball und Trainer Sergio Scariolo Foto: Sakis Savvides/AP/dpa

    Titelverteidiger Spanien ist bei der Basketball-EM bereits in der Vorrunde ausgeschieden. Der Europameister verlor sein letztes Gruppenspiel in Limassol auf Zypern gegen Griechenland mit 86:90 (35:51) und verpasste damit überraschend den Einzug in die K.o.-Runde, die am Samstag in der lettischen Hauptstadt Riga mit dem Achtelfinale beginnt. Deutschland trifft dann um 14.15 Uhr (RTL und Magentasport) auf Portugal.

    Die Spanier erwischten einen schwachen Start und lagen nach dem ersten Viertel bereits mit 20:31 hinten. Im Laufe der Partie steigerte sich der Titelverteidiger aber und ging im Schlussviertel in Führung. Doch Griechenland schlug, angeführt von NBA-Superstar Giannis Antetokounmpo, zurück und sicherte sich Platz eins in der Gruppe D.

