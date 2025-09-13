Icon Menü
Vor dem EM-Finale: Bundestrainer mit Respekt vor Türkei

Vor dem EM-Finale

Bundestrainer mit Respekt vor Türkei

Die deutschen Basketballer bekommen es im EM-Finale mit einem alten Bekannten zu tun. Schon in der Vorbereitung tat sich Deutschland schwer. Der Interims-Bundestrainer warnt.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Der türkische NBA-Star Alperen Sengun (l) fordert im EM-Finale die deutschen Basketballer.
    Der türkische NBA-Star Alperen Sengun (l) fordert im EM-Finale die deutschen Basketballer. Foto: Sergei Grits/AP/dpa

    Interims-Bundestrainer Alan Ibrahimagic geht mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht in das EM-Finale gegen die Türkei. «Wir wissen, dass es eine starke Mannschaft ist», sagte Ibrahimagic bei Magentasport nach dem beeindruckenden 94:68 der Türken im Halbfinale gegen Griechenland. «Das ist ein guter Gegner. Wir wissen, dass wir sehr viel arbeiten müssen, sehr viel physisch dagegenhalten müssen. Aber wir wissen auch um unsere Qualitäten.»

    Diese hatte der Basketball-Weltmeister zuvor im ersten Halbfinale beim 98:86 gegen Finnland erneut unter Beweis gestellt. Beide Teams sind damit bei der Europameisterschaft noch ungeschlagen. Für Deutschland ist es das erste EM-Finale seit 20 Jahren, die Türken standen letztmals vor 24 Jahren in einem Europameisterschaftsendspiel. Der Nachfolger der dieses Mal bereits in der Vorrunde ausgeschiedenen Spanier wird am Sonntag (20.00 Uhr/RTL und Magentasport) ermittelt.

    Türkei mit großen Spielern

    «Sie sind deutlich größer als die anderen Mannschaften, spielen meistens mit zwei großen Spielern, da müssen wir umstellen», sagte Ibrahimagic: «Wir gucken trotzdem hauptsächlich auf uns und werden bereit sein.»

    Ibrahimagic coacht bei der EM anstelle von Cheftrainer Alex Mumbru an der Seitenlinie. Mumbru tritt aus gesundheitlichen Gründen während der Spiele in die zweite Reihe.

    Deutschlands Basketballer feiern den Finaleinzug bei der EM.
    Deutschlands Basketballer feiern den Finaleinzug bei der EM. Foto: Stefanos Kyriazis/ZUMA Press Wire/dpa
