Europameister Schröder will mit neuem NBA-Team in Playoffs

Basketball-Europameister Dennis Schröder will mit seinem neuen NBA-Team Sacramento Kings in die Endrunde um die Meisterschaft einziehen. «Die Playoffs wollen wir natürlich erreichen», sagte der Nationalmannschafts-Kapitän der Deutschen Presse-Agentur in Braunschweig. Die Western Conference der nordamerikanischen Profiliga sei extrem schwer. «Aber nichts ist unmöglich», sagte der 32-Jährige kurz vor seinem Abflug.

Der Aufbauspieler hat in der Hauptstadt des US-Bundesstaates Kalifornien für die kommenden drei Jahre unterschrieben, in denen er laut Medienberichten über 45 Millionen Dollar verdienen wird. Die Kings sind bereits die zehnte NBA-Station nach seinem Wechsel aus Braunschweig im Jahr 2013.

Anpassung in der NBA

Ob der DBB-Kapitän in Sacramento sofort eine ähnlich wichtige Rolle einnehmen kann, lässt der wertvollste Spieler der EM offen. «Was auch immer von mir benötigt wird, bringe ich», sagte Schröder. Für die Nationalmannschaft sei er ein Führungsspieler. Er wisse aber, wie er sich in der NBA anzupassen habe, um erfolgreich zu sein. «Deshalb bin ich zwölf Jahre da», sagte Schröder.