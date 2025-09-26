Olympiasieger Zeidler zieht ins Ruder-Finale ein

Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler ist bei der WM in Shanghai ins Finale eingezogen. Am Freitagmorgen gewann der dreimalige Einer-Weltmeister sein Halbfinale in 6:52,52 Minuten vor dem Niederländer und Bronze-Gewinner von Paris Simon van Drop (6:53,51) sowie dem Griechen Stefanos Douskos (6:53,62) und rudert damit am Sonntag (8.31 Uhr MESZ) in Endlauf um eine Medaille.

Der 29-jährige Zeidler (Frankfurter RG Germania) gibt in China sein Comeback auf der internationalen Bühne nach längerer Wettkampfpause. Nach seinem Olympiasieg in Paris im Vorjahr hatte Deutschlands Sportler des Jahres 2024 den Fokus zuletzt auf sein Studium gelegt und daher auf die EM und die Weltcup-Rennen in dieser Saison verzichtet.

Auch Föster im Finale

Bei den Frauen qualifizierte sich Alexandra Föster (Ruderclub Meschede) als dritte ihres Halbfinals für das Finale. Die dreifache U23-Weltmeisterin kam in 7:38,20 Minuten hinter der in diesem Jahr noch ungeschlagenen Britin Lauren Henry (7:28,75) und der Dänin Frida Sanggaard Nielsen (7:33,93) ins Ziel. Damit rudert die 23-jährige Föster am Sonntag (8.17 Uhr MESZ) erstmals in einem WM-A-Finale um eine Medaille.