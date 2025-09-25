Deutscher Speedkletterer Carmanns wird Vizeweltmeister

Der Kletterer Leander Carmanns ist Vizeweltmeister im Speed geworden und hat Deutschland die erste WM-Medaille seiner Historie in der Disziplin beschert. Wenige Tage vor seinem 21. Geburtstag wurde der gebürtige Mönchengladbacher bei den Titelkämpfen in der koreanischen Hauptstadt Seoul erst im Finale vom Chinesen Jianguo Long bezwungen.

Speedklettern war im vorigen Jahr in Paris erstmals als eigene Disziplin olympisch, auch 2028 in Los Angeles geht es wieder um Medaillen. Beim Speedklettern müssen Athletinnen und Athleten eine 15 Meter hohe und leicht überhängende Wand mit genormten Griffabfolgen bezwingen.

Carmanns schaffte dies im Achtelfinale in 4,86 Sekunden, was Europarekord bedeutete. Im Finale fehlten ihm 19 Hundertstelsekunden zu Gold.