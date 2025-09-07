Icon Menü
WM in Thailand: Italien ist Volleyball-Weltmeister der Frauen

WM in Thailand

Italien ist Volleyball-Weltmeister der Frauen

Italiens Volleyballerinnen sind seit einem Jahr ungeschlagen. Doch im WM-Finale stößt das Team auf großen Widerstand.
Von dpa
    •
    •
    •
    Am Ende einer umkämpften Partie setzte sich Italien durch.
    Am Ende einer umkämpften Partie setzte sich Italien durch. Foto: Sakchai Lalit/AP/dpa

    Deutschland-Bezwinger Italien ist zum zweiten Mal Volleyball-Weltmeister der Frauen. Das Team um Starspielerin Paola Egonu setzte sich im Finale im thailändischen Bangkok 3:2 (25:23, 13:25, 26:24, 19:25, 15:8) gegen die Türkei durch. Für die Italienerinnen, die 2024 auch Olympiasiegerinnen wurden, war es der 36. Pflichtspiel-Sieg in Folge.

    Die Europameisterinnen aus der Türkei standen erstmals in einem WM-Finale. Die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes war im Achtelfinale glatt mit 0:3 an Italien gescheitert. Bronze sicherte sich am Sonntag Brasilien in fünf Sätzen gegen Japan.

